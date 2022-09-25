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МИД Украины объяснило, как сейчас правильно выехать из оккупированного Крыма через страны Кавказа и Азии

25 сентября, 2022 воскресенье
19:32
война с Россией

Министерство иностранных дел Украины объяснило, как гражданам Украины выехать из Крыма и других временно оккупированных территорий через Грузию, Азербайджан и Казахстан

Об этом сообщает пресс-центр МИД,

Для выезда через Грузию достаточно иметь при себе любые документы, хотя бы косвенно дающие основания считать вас гражданином Украины, а именно: заграничный или внутренний паспорт, свидетельство о рождении или свидетельство о возвращении в Украину, выданные в стране или в консульствах за границей .

Срок пребывания для граждан с внутренним паспортом Украины составляет 6 месяцев, с заграничным – 1 год.

Граждане, приехавшие в Грузию, должны обратиться в Агентство по обслуживанию временно перемещенных лиц (контактный телефон - 1505), где их расселяют на срок до 10 суток и назначают выплаты в сумме 300 лари на семью и дополнительно 45 лари на каждого человека.

По вопросам оформления денежной помощи следует обращаться в отделения World Vision Georgia по телефону + 995 577 045 645 или + 995 577 258 479.

Выезд из страны возможен при наличии действительного загранпаспорта или удостоверения личности на возвращение в Украину. В Турцию, Германию, Австрию и Кипр можно выехать авиатранспортом по биометрическому загранпаспорту, срок действия которого продлен и в который внесены данные о детях.

Наземным транспортом – выезд по биометрическому загранпаспорту без ограничения перечня стран. Небиометрический загранпаспорт – любое направление и транспорт при наличии соответствующей визы.

Наземным транспортом возможен выезд через Турцию в Болгарию или Грецию.

Если у вас отсутствуют необходимые документы для выезда, а вы хотите вернуться в Украину или поехать в другую страну, следует обратиться в посольство Украины в Грузии (г. Тбилиси, проспект Ильи Чавчавадзе, 76-Г) для оформления загранпаспорта, продления срока действия загранпаспорта , внесения сведений о ребенке в загранпаспорт, или оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.

"Горячие линии" посольств Украины: (+995) 5950 822 88, email: [email protected]

Для выезда через Азербайджан необходимо иметь действительный загранпаспорт и сертификат о вакцинации от COVID-19.

Для граждан Украины не предусмотрен специальный режим пребывания. Срок однократного пребывания не должен превышать 90 дней. Для продления пребывания на срок более 90 дней при наличии уважительных причин необходимо обратиться в Государственную миграционную службу.

Из страны можно выехать воздушным или наземным транспортом только по действительному загранпаспорту или по удостоверению возвращения в Украину. Обратите внимание, что выезд из страны наземным транспортом временно невозможен.

Если у вас отсутствуют необходимые документы для выезда, а вы хотите вернуться в Украину или поехать в другую страну, следует обратиться в Посольство Украины в Азербайджане для оформления загранпаспорта или удостоверение личности на возвращение в Украину.

"Горячие линии" посольств Украины: +994 50 255 75 18, email: [email protected]

Для выезда через Казахстан необходимо иметь действительный загранпаспорт. В случае его отсутствия  можно на границе подать органам пограничной службы Казахстана заявление о получении статуса беженца.

При себе необходимо иметь 2 фото 3,5 х 4,5 см и перевод имеющихся документов: это копия свидетельства о рождении или просроченные украинские паспортные документы (можно сделать в любом бюро переводов по маршруту следования).

В таком случае выдается удостоверение лица, ищущего защиты, на основании чего его пропускают через границу. В дальнейшем лицо должно обратиться в посольство Украины в Казахстане для проведения соответствующей проверки и документирования паспортными документами.

Срок однократного пребывания не должен превышать 90 дней. Для лиц, подавших документы на получение статуса беженца, срок пребывания до 1 года.

Из страны можно выехать воздушным или наземным транспортом только по действительному загранпаспорту или по удостоверению возвращения в Украину.

Наземным транспортом возможен выезд в Узбекистан и Кыргызстан.

Если у вас отсутствуют необходимые документы для выезда, а вы хотите вернуться в Украину или поехать в другую страну, следует обратиться в Посольство Украины в Казахстане для оформления загранпаспорта или удостоверения личности на возвращение в Украину.

"Горячие линии" посольств Украины: (+7) 7057 556 610, email: [email protected]

Глава меджлиса Рефат Чубаров в своем телеграм-канале дал дополнительные номера координаторов для тех украинцев, которые выезжают с оккупированных территорий через Казахстан.

г. Астана:

• Руслан Маштаков, тел. +7 701 812 13 13

г. Алматы:

• Урие Курташирова, тел. +7 777 757 80 07

• Лилия Алимова, тел. +7 701 789 06 98, - написал Рефат Чубаров

  • За несколько дней крымские татары на оккупированном полуострове получили более 1500 повесток в рамках объявленной РФ мобилизации.
  • Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым дало советы жителям временно оккупированных территорий, как избежать российской мобилизации.

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