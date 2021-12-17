МИД Украины о предложении РФ по "гарантиям безопасности": главную угрозу ЕС создает российская агрессия

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности", - отметил Николенко.

Представитель МИД подчеркнул, что основная опасность для ЕС – это российская агрессия.

"Отмечаем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях", - отметил спикер.

В этой связи МИД призвал Россию вернуться к выполнению Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата.

В частности, Николенко подчеркнул, что среди согласованных на Парижском саммите нормандской четверки в 2019 году особое внимание следует уделить следующим пунктам:

неукоснительному соблюдению режима прекращения огня;

дальнейшему разведению сил и средств;

продолжению процесса разминирования;

открытию и обеспечению работы новых пунктов пропуска на линии разграничения;

проведению следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками.

Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.

РФ передала США требования по гарантиям безопасности.

В МИД РФ заявили, что "крайне разочарованы" сигналами США и НАТО в ответ на предложения по "гарантиям безопасности".

Николенко добавил, что российский проект касается Украины, поэтому МИД подчеркивает, что только украинцы и члены НАТО вправе решать, в каком направлении развивать свои отношения, а также решать, кто вступит в Альянс.