МИД Украины о предложении РФ по "гарантиям безопасности": главную угрозу ЕС создает российская агрессия
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что в ведомстве обратили внимание на предложения России о "гарантиях безопасности"
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности", - отметил Николенко.
Представитель МИД подчеркнул, что основная опасность для ЕС – это российская агрессия.
"Отмечаем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях", - отметил спикер.
В этой связи МИД призвал Россию вернуться к выполнению Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата.
В частности, Николенко подчеркнул, что среди согласованных на Парижском саммите нормандской четверки в 2019 году особое внимание следует уделить следующим пунктам:
- неукоснительному соблюдению режима прекращения огня;
- дальнейшему разведению сил и средств;
- продолжению процесса разминирования;
- открытию и обеспечению работы новых пунктов пропуска на линии разграничения;
- проведению следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.
- РФ передала США требования по гарантиям безопасности.
- В МИД РФ заявили, что "крайне разочарованы" сигналами США и НАТО в ответ на предложения по "гарантиям безопасности".
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