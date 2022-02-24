МИД Украины начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией

Об этом сообщает пресс-служба МИД.



"Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Министерства иностранных дел Украины о разрыве дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией. По поручению главы Украинского государства МИД Украины приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права", - отметили министерство.



В МИД подчеркнули, что Украина пошла на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии РФ против Украины, вторжение российских войск для уничтожения Украины, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля.



Согласно заявлению МИДа, российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.



"Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, в том числе украинских политических заключенных", - добавило ведомство. .



МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного по делам Украины в РФ Василия Покотила для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве.



Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работать в штатном режиме.