МИД Украины должен вызвать послов стран, лидеры которых поехали к Путину на 9 мая, - Чалый

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Есть целый набор инструментов, которые можно использовать. Казахстан, Туркменистан имеют более независимую позицию. Возможно, не в публичном режиме нужно нашу позицию донести четко. Думаю, пора наставить оценок в наших двусторонних отношениях. Все это должно быть четко записано. Чтобы не было так: сейчас такая позиция, а затем - участие их фирм или интересов в украинской экономике", - отметил он.

По мнению дипломата, у Украины все ходы записаны.

"Можно было бы все-таки сделать определенное заявление и с послами этих стран поговорить, вызвать их в МИД. Проводить работу в этих странах - доносить правду о происходящем. Мне кажется, что все больше и больше людей в этих странах не будут благоволить к такой позиции своих вождей", - подытожил Чалый.