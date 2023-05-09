МИД Украины должен вызвать послов стран, лидеры которых поехали к Путину на 9 мая, - Чалый
Министерство иностранных дел Украины должно отреагировать на визит лидеров ряда стран в Москву на парад ко Дню победы
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.
"Есть целый набор инструментов, которые можно использовать. Казахстан, Туркменистан имеют более независимую позицию. Возможно, не в публичном режиме нужно нашу позицию донести четко. Думаю, пора наставить оценок в наших двусторонних отношениях. Все это должно быть четко записано. Чтобы не было так: сейчас такая позиция, а затем - участие их фирм или интересов в украинской экономике", - отметил он.
По мнению дипломата, у Украины все ходы записаны.
"Можно было бы все-таки сделать определенное заявление и с послами этих стран поговорить, вызвать их в МИД. Проводить работу в этих странах - доносить правду о происходящем. Мне кажется, что все больше и больше людей в этих странах не будут благоволить к такой позиции своих вождей", - подытожил Чалый.
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8 мая стало известно, что на парад в Москву приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
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