МИД Украины: более 40 украинцев застряли в Казахстане

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко.

"В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Султана. Угрозов безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь", - подчеркнул он.

По его словам, 7 января власти Казахстана, по предварительной информации, планируют возобновление работы международного аэропорта в Алматы.

Украинское посольство договаривается с перевозчиком о возвращении украинцев домой по ближайшему случаю.

"Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане пока отсутствует. В случае необходимости помощи немедленно обращаться в посольство", - сказал Николенко.