МИД Украины: более 40 украинцев застряли в Казахстане
Министерство иностранных дел Украины заявило, что оказывает помощь 43 украинцам, застрявшим в охваченном протестами Казахстане
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко.
"В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Султана. Угрозов безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь", - подчеркнул он.
По его словам, 7 января власти Казахстана, по предварительной информации, планируют возобновление работы международного аэропорта в Алматы.
Украинское посольство договаривается с перевозчиком о возвращении украинцев домой по ближайшему случаю.
"Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане пока отсутствует. В случае необходимости помощи немедленно обращаться в посольство", - сказал Николенко.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
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