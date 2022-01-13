МИД Украины: авиасообщение с Алматы возобновится в ближайшее время
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в ближайшее время международный аэропорт Алматы возобновит международные рейсы, в частности в Украину.
Об этом Николенко сказал в комментарии "Радио Свобода".
"Международный аэропорт Алматы возобновил обслуживание гражданских воздушных судов. Уже состоялись рейсы в Нур-Султан и Бишкек. В ближайшее время ожидается обнародование графика возобновления международных рейсов, в частности в Украину", - сказал Николенко.
Украинцы могут бесплатно перебронировать билеты на новые рейсы из Нур-Султана или Алматы, об этом с авиакомпанией Air Astana договорилось украинское посольство. Также украинцам обеспечивают временное место жительства и помогают с посадкой на рейсы.
"Дипломаты и авиаперевозчик работают над скорейшим возобновлением рейсов Алматы-Киев. Наше посольство обеспечивает встречу граждан, которые железнодорожным путем прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину, помогает им с временным местожительством и посадкой на рейсы", - сообщил Николенко.
Кроме того, дипломаты обратились в компетентные органы в Казахстане с просьбой выдать выездные визы украинцам, которые в связи с событиями в стране превысили 90-дневный срок безвизового пребывания в государстве.
- 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения.
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 11 января Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане.
- 13 января из Казахстана начали выводить силы ОДКБ, аэропорт Алматы возобновил работу.
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