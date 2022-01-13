МИД Украины: авиасообщение с Алматы возобновится в ближайшее время

Об этом Николенко сказал в комментарии "Радио Свобода".



"Международный аэропорт Алматы возобновил обслуживание гражданских воздушных судов. Уже состоялись рейсы в Нур-Султан и Бишкек. В ближайшее время ожидается обнародование графика возобновления международных рейсов, в частности в Украину", - сказал Николенко.



Украинцы могут бесплатно перебронировать билеты на новые рейсы из Нур-Султана или Алматы, об этом с авиакомпанией Air Astana договорилось украинское посольство. Также украинцам обеспечивают временное место жительства и помогают с посадкой на рейсы.



"Дипломаты и авиаперевозчик работают над скорейшим возобновлением рейсов Алматы-Киев. Наше посольство обеспечивает встречу граждан, которые железнодорожным путем прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину, помогает им с временным местожительством и посадкой на рейсы", - сообщил Николенко.



Кроме того, дипломаты обратились в компетентные органы в Казахстане с просьбой выдать выездные визы украинцам, которые в связи с событиями в стране превысили 90-дневный срок безвизового пребывания в государстве.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb