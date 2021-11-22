МИД: Участие украинского посла в судебном заседании по сбитию самолета МАУ нецелесообразно
Посол Украины не участвует в судебном заседании по сбитию самолета МАУ. В МИД назвали нецелесообразным такое участие из-за невыполнения Ираном запросов о помощи в расследовании
Об этом заявили в МИД Украины .
В сообщении говорится, что министерство иностранных дел Украины приняло к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана по поводу сбития самолета Международных Авиалиний Украины (PS 752).
Однако также украинская сторона сообщила, что не будет участвовать в судебном заседании, поскольку Иран не выполнил в полном объеме запросы Украины о международной помощи в расследовании авиакатастрофы.
"Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний день, запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной", - отметили в МИД.
Украинская сторона назвала нецелесообразным участие посла Украины в Иране в судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт, и призвала Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам.
Справка: авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года. Самолет Boeing 737-800 принадлежал авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все члены экипажа и два пассажира были гражданами Украины. 11 января президент Ирана Хасан Рухани заявил, что самолет был случайно сбит ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции.
- Напомним, 21 ноября 2021 года в Иране началось первое судебное заседание по сбитию украинского пассажирского самолета.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.75
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.23
- Актуальное
- Важное