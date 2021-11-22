МИД: Участие украинского посла в судебном заседании по сбитию самолета МАУ нецелесообразно

Об этом заявили в МИД Украины .



В сообщении говорится, что министерство иностранных дел Украины приняло к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана по поводу сбития самолета Международных Авиалиний Украины (PS 752).



Однако также украинская сторона сообщила, что не будет участвовать в судебном заседании, поскольку Иран не выполнил в полном объеме запросы Украины о международной помощи в расследовании авиакатастрофы.



"Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний день, запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной", - отметили в МИД.



Украинская сторона назвала нецелесообразным участие посла Украины в Иране в судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт, и призвала Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам.



Справка: авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года. Самолет Boeing 737-800 принадлежал авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все члены экипажа и два пассажира были гражданами Украины. 11 января президент Ирана Хасан Рухани заявил, что самолет был случайно сбит ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции.

Напомним, 21 ноября 2021 года в Иране началось первое судебное заседание по сбитию украинского пассажирского самолета.

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