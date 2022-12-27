МИД Турции вызвал французского посла из-за "черной пропаганды", - СМИ
В Анкаре министерство иностранных дел вызвало посла Франции Эрве Магро из-за "черной пропаганды" против страны во время протестов в Париже
Об этом сообщает TRT Haber .
Французскому послу выразили недовольство "черной пропагандой", развернутой кругами PKK/PYD/YPG против Турции. Также недовольство касалось и того, что к этой пропаганде привлекли французских чиновников и некоторых политиков.
"Послу Магро было передано послание, что правительству Франции и общественности следует правильно проанализировать акты насилия, совершенные террористической организацией на улицах Парижа", - говорится в сообщении.
Также Магро выразили ожидание, что Франция не позволит совершившей теракт террористической организации "продвигать свой коварный план, действуя благоразумно перед лицом вышеупомянутого события".
- В пятницу, 23 декабря, 69-летний мужчина устроил стрельбу в центре Парижа, в результате чего три человека погибли, а еще четверо получили ранения.
- В тот же день на улицы Парижа с протестами вышли курды, назвавшие нападение на их общину терактом и обвинившие в нем Турцию.
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