МИД Турции вызвал французского посла из-за "черной пропаганды", - СМИ

Об этом сообщает TRT Haber .

Французскому послу выразили недовольство "черной пропагандой", развернутой кругами PKK/PYD/YPG против Турции. Также недовольство касалось и того, что к этой пропаганде привлекли французских чиновников и некоторых политиков.

"Послу Магро было передано послание, что правительству Франции и общественности следует правильно проанализировать акты насилия, совершенные террористической организацией на улицах Парижа", - говорится в сообщении.

Также Магро выразили ожидание, что Франция не позволит совершившей теракт террористической организации "продвигать свой коварный план, действуя благоразумно перед лицом вышеупомянутого события".

В пятницу, 23 декабря, 69-летний мужчина устроил стрельбу в центре Парижа, в результате чего три человека погибли, а еще четверо получили ранения.

В тот же день на улицы Парижа с протестами вышли курды, назвавшие нападение на их общину терактом и обвинившие в нем Турцию.