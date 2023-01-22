Заявление турецкого министерства внутренних дел передает агентство Anadolu.

"Несмотря на все оговорки нашей страны, мы решительно осуждаем подлое нападение на нашу священную книгу, Священный Коран, в Швеции 21 января. Мы ни в коем случае не принимаем, что эта антиисламская провокационная акция, направленная против мусульман и оскорбляющая наши священные ценности, разрешена под названием свободы выражения мнений. Потому что это преступление на почве ненависти", - заявили в МИД Турции.

Представители турецкого ведомства также подчеркнули, что такая акция является нарушением обязательств по Трехстороннему меморандуму, где есть пункт о предупреждении пропаганды террористических организаций.

"Декларация обязательств по Трехстороннему меморандуму и их выполнение - это две разные вещи. Мы еще раз повторяем нашу надежду от Швеции на конкретные и эффективные шаги, выходящие за пределы риторики, в частности в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по Трехсторонним меморандумом", - говорится в тексте МИД Турции.

Напомним, 21 января в Швеции в Стокгольме пройдут акции протеста, которые могут осложнить усилия страны убедить Турцию одобрить вступление в НАТО. Отмечалось, что во время протестов собирались сжечь Коран. На фоне этого в Турцию вызвали посла Швеции.

Визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, как власти Швеции дали разрешение на проведение антитурецких протестов в Стокгольме.

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