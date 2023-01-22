Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир МИД Турции требует от Швеции расследовать сожжение Корана во время акции в Стокгольме

МИД Турции требует от Швеции расследовать сожжение Корана во время акции в Стокгольме

22 января, 2023 воскресенье
09:38
Мир

Турция требует от Швеции соблюдения Трехстороннего меморандума о вступлении стран в НАТО, в частности, о борьбе с терроризмом, это произошло после сожжения Корана в рамках акции протеста в Стокгольме

Заявление турецкого министерства внутренних дел передает агентство Anadolu.

"Несмотря на все оговорки нашей страны, мы решительно осуждаем подлое нападение на нашу священную книгу, Священный Коран, в Швеции 21 января. Мы ни в коем случае не принимаем, что эта антиисламская провокационная акция, направленная против мусульман и оскорбляющая наши священные ценности, разрешена под названием свободы выражения мнений. Потому что это преступление на почве ненависти", - заявили в МИД Турции.

Представители турецкого ведомства также подчеркнули, что такая акция является нарушением обязательств по Трехстороннему меморандуму, где есть пункт о предупреждении пропаганды террористических организаций.

"Декларация обязательств по Трехстороннему меморандуму и их выполнение - это две разные вещи. Мы еще раз повторяем нашу надежду от Швеции на конкретные и эффективные шаги, выходящие за пределы риторики, в частности в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по Трехсторонним меморандумом", - говорится в тексте МИД Турции.

  • Напомним, 21 января в Швеции в Стокгольме пройдут акции протеста, которые могут осложнить усилия страны убедить Турцию одобрить вступление в НАТО. Отмечалось, что во время протестов собирались сжечь Коран. На фоне этого в Турцию вызвали посла Швеции.
  • Визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, как власти Швеции дали разрешение на проведение антитурецких протестов в Стокгольме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Турция
Читайте также:
21 января, 2023 суббота
Британская разведка объяснила, почему война РФ против Украины зашла в тупик
США Україна
20 января, 2023 пятница
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
21 января, 2023 суббота
Путин впервые за 23 года потерпел два самых тяжелых аппаратных поражения, - Пионтковский
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 42.16
    Продажа 43.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
22 января
10:02
OPINION
Юрий Бутусов
Скандал с Лозинским может навредить международной поддержке Украины
09:42
Спикер госдумы РФ пригрозил странам НАТО уничтожением в случае поставки Украине наступательного оружия
09:21
Эксклюзив
У Путина осознают, что проиграли войну с Украиной, - генерал Маломуж
09:20
путин шойгу автомат
Британская разведка оценила способность РФ реформировать армию
09:00
ISW: Оборона Бахмута является стратегически обоснованной, несмотря на ее цену для Украины
08:32
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов, 5 танков и БПЛА
08:23
На вражеской казарме в Мариуполе появилась надпись "Слава ВСУ", - советник мэра
08:11
В минобороны ФРГ пообещали "не терять времени" по решению вопроса с танками Leopard для Украины
08:02
OPINION
Сейчас нам не нужны "уколы оптимизма"
07:43
Обстрелы Никопольщины: ночью россияне трижды били по району из тяжелой артиллерии, поражена гражданская инфраструктура
07:33
Латвия
Глава МВД: Латвия не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян
07:15
Фумио Кисида
Японский премьер-министр может посетить Украину и встретиться с Зеленским, - Yomiuri
07:01
Генштаб: за сутки ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 10 населенных пунктов Донетчины и Луганщины
06:40
Джон Кирби
Германия "имеет собственный процесс" по танкам Leopard, - Белый дом
06:21
Санкции против РФ: Финляндия заморозила €187 млн российских активов
2023, суббота
21 января
23:55
Универсиада-2023: сноубордист Харук принес Украине первую золотую медаль
23:06
РФ нанесла более 100 ударов по Сумщине в день. Осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома
22:27
Легенды английского футбола высоко оценили дебют Мудрика за "Челси"
22:15
Обновлено
Василий Лозинский
НАБУ задержало заместителя министра общин, территорий и инфраструктуры Лозинского, - СМИ
22:04
Эксклюзив
Валерий Герасимов
Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине, - Пионтковский
21:55
"Нет другого варианта окончить войну, кроме поражения РФ", - Подоляк
21:52
Чорнобиль
В Чернобыльской зоне защитники Украины тренируются уничтожать воздушный десант врага
21:36
Участник первой высадки на Луну Олдрин женился в свой 93-й день рождения
21:24
Следующий Рамштайн будет авиационным, - Офис Зеленского
21:17
Россия обстреляла Днепропетровщину из артиллерии. Одно из предприятий потерпело разрушение
21:10
Эксклюзив
Игорь Талалай
"Видимо, не улыбнулся": волонтер рассказал, как его схватили оккупанты, когда он эвакуировал людей из Мариуполя
21:04
Отследить перемещение пленных украинских военных в РФ очень тяжело, – Координационный штаб
21:01
Цыганков впервые попал в заявку "Жироны" на матч чемпионата Испании
21:00
Эксклюзив
Танки Leopard в Украине будут, но публичная подача этого решения еще дискутируется, – представитель ГУР Юсов
20:42
Один из органов Минобороны Франции подвергся кибератаке, подозревают российских хакеров, - СМИ
20:35
Хочу, чтобы мы все почувствовали, сколько светлых людей отнимает военное время, - Зеленский
20:25
Морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов и 2 единицы артиллерии
20:06
санкции против РФ
Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции
20:01
OPINION
Украинцы не воспринимают российскую криминальную культуру
19:45
Эксклюзив
Путин впервые за 23 года потерпел два самых тяжелых аппаратных поражения, - Пионтковский
19:37
Новый глава МО Германии Писториус распорядился проверить запасы танков Leopard для возможного предоставления Украине, - Business Insider
19:26
Эксклюзив
Должен быть государственный орган для координации энергокомплекса, – экс-министр Плачков
19:00
В Киевской крепости почтили участников Январского восстания против Российской империи
18:35
Под видом выполнения "программы экономии электроэнергии" оккупанты собирают данные гражданских, - Генштаб
18:34
Эксклюзив
Игорь Талалай
Американцы были поражены: как история украинского волонтера попала в комиксы в США
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV