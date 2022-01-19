МИД требует от вице-премьера Словакии публичного опровержения заявления, в котором назвал Крым частью России, а санкции вредными

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии Украинской правде.



"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружеских украино-словацких отношений", - сказал Николенко.



Представитель МИД подчеркнул, что позиция Сулика не совпадает с официальной позицией Словакии и ЕС в вопросе российской агрессии против Украины. По его мнению, толерантность к России в этом случае поощряет ее к новым агрессивным действиям и пропагандирует безнаказанность.



"Досадно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Российскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual (сотрудничество в стандартном, обычном режиме, - ред.) с РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", - подчеркнул Николенко.

Напомним, вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал оккупированный Крым российским, а санкции против Москвы вредными.