МИД требует от вице-премьера Словакии публичного опровержения заявления, в котором назвал Крым частью России, а санкции вредными
Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми заявления вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика относительно временно оккупированного Россией Крыма и санкций против РФ
Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии Украинской правде.
"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружеских украино-словацких отношений", - сказал Николенко.
Представитель МИД подчеркнул, что позиция Сулика не совпадает с официальной позицией Словакии и ЕС в вопросе российской агрессии против Украины. По его мнению, толерантность к России в этом случае поощряет ее к новым агрессивным действиям и пропагандирует безнаказанность.
"Досадно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Российскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual (сотрудничество в стандартном, обычном режиме, - ред.) с РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", - подчеркнул Николенко.
- Напомним, вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал оккупированный Крым российским, а санкции против Москвы вредными.
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