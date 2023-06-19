МИД требует допустить украинского консула к военнопленным, которых РФ передала Венгрии
МИД Украины требует допустить консула к 11 военнопленным, которых Россия передала Венгрии. Будапешт пренебрегает правами и свободами людей
Об этом заявил спикер Министерства внешних дел Украины Олег Николенко.
"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности ", – отметил дипломат.
Он отметил, что украинцев удерживают в изоляции, а официальные власти Венгрии игнорируют все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.
По словам Николенко, такие действия Будапешта можно квалифицировать как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"МИД Украины в очередной раз обратилось к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь", - подчеркнул Николенко и напомнил, что украинцев ждут дома родные.
Что известно о передаче украинских пленных Венгрии
9 июня РПЦ заявила о передаче Венгрии группы украинских военнопленных . В украинской разведке заявили, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.
Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. В свою очередь МИД Украины вызвал для объяснений временного поверенного в делах Венгрии.
16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Котенко сказал, что Украина установила местонахождение 11 пленных.
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