Об этом пишет Bloomberg.

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил о поддержке его страной идеи конфискации замороженных российских активов. Так, в дальнейшем финансы должны быть направлены на восстановление Украины.

"Если мы серьезно хотим помочь отстроить Украину, нам нужно подумать о том, как мы будем финансировать это", - сказал он. Власти ряда стран обсуждают такой шаг, добавил Кассис, "но это должно быть сделано правильно в рамках верховенства права".

Как отметил глава швейцарского МИД, в настоящее время в Швейцарии есть 7,5 млрд франков ($8,2 млрд) активов, которые страна заморозила у находящихся под санкциями россиян. Однако они не могут быть конфискованы в правовом поле, и изменение закона, скорее всего, потребует референдума.

"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это морально правильным, - отметил Игнацио Кассис. - Право собственности является фундаментальным".

Как пишет Bloomberg, швейцарские банки очень критично отнеслись к предложению. Пренебрежение правами собственности таким образом подорвет позиции Швейцарии как финансового центра, – цитирует газета NZZ слова анонимного банкира. Другой назвал это "смертной казнью" для швейцарских банков.

По состоянию на 25 ноября Венгрия заморозила 870 миллионов евро или около 350 миллиардов форинтов, российских активов, согласно недавнему итогу Еврокомиссии.

По состоянию на декабрь в Германии в результате санкций ЕС против России были заморожены активы подсанкционных лиц на общую сумму около пяти миллиардов евро

Европейская комиссия изучает юридические варианты конфискации российского государственного и частного имущества как оплаты за восстановление Украины.

А 22 декабря сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковать замороженные активы российских олигархов в пользу Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb