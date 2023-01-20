МИД Швейцарии поддерживает идею передачи Украине замороженных активов россиян – против выступили банки
Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что страна поддерживает идею передачи замороженных активов РФ для восстановления Украины, банки критически отнеслись к предложению
Об этом пишет Bloomberg.
Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил о поддержке его страной идеи конфискации замороженных российских активов. Так, в дальнейшем финансы должны быть направлены на восстановление Украины.
"Если мы серьезно хотим помочь отстроить Украину, нам нужно подумать о том, как мы будем финансировать это", - сказал он. Власти ряда стран обсуждают такой шаг, добавил Кассис, "но это должно быть сделано правильно в рамках верховенства права".
Как отметил глава швейцарского МИД, в настоящее время в Швейцарии есть 7,5 млрд франков ($8,2 млрд) активов, которые страна заморозила у находящихся под санкциями россиян. Однако они не могут быть конфискованы в правовом поле, и изменение закона, скорее всего, потребует референдума.
"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это морально правильным, - отметил Игнацио Кассис. - Право собственности является фундаментальным".
Как пишет Bloomberg, швейцарские банки очень критично отнеслись к предложению. Пренебрежение правами собственности таким образом подорвет позиции Швейцарии как финансового центра, – цитирует газета NZZ слова анонимного банкира. Другой назвал это "смертной казнью" для швейцарских банков.
- По состоянию на 25 ноября Венгрия заморозила 870 миллионов евро или около 350 миллиардов форинтов, российских активов, согласно недавнему итогу Еврокомиссии.
- По состоянию на декабрь в Германии в результате санкций ЕС против России были заморожены активы подсанкционных лиц на общую сумму около пяти миллиардов евро
- Европейская комиссия изучает юридические варианты конфискации российского государственного и частного имущества как оплаты за восстановление Украины.
- А 22 декабря сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковать замороженные активы российских олигархов в пользу Украины.
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