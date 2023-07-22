МИД Румынии запретил Орбану говорить на чувствительные для румын темы во время фестиваля Тушваньош
МИД Румынии направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану письмо, в котором перечислил темы, на которые нельзя говорить во время фестиваля Тушваньош
Об этом заявил Виктор Орбан, цитирует Telex.hu .
Так Бухарест попросил венгерского премьера не говорить о темах, которые могут оскорбить чувство румын. Среди них есть, в частности, тема национальных символов и национальных меньшинств. Впрочем, Орбан все же поздравил людей, которые пришли с флагами Венгрии и секеев (этническая группа мадьяр в Румынии).
"Ладно, я просто скажу, что они существуют, и есть право венгров, живущих здесь", - сказал он о нацменьшинствах.
Кроме того, Бухарест попросил премьера Венгрии не говорить об существующих административно-территориальных единицах в Румынии.
"Но мы никогда не утверждали, что это именно румынские территориальные единицы", - подчеркнул Орбан.
Он также подчеркнул, что если румынский президент уедет в Венгрию, ему не укажут на то, о чем можно говорить, а о чем нет.
- 14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил предоставление Украине кассетных боеприпасов из США и обвинил американцев в разжигании войны.
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