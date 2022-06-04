МИД России вызывает "на ковер" журналистов американских СМИ. Обещает "строгие меры"

Об этом сообщает Reuters.

"Если работа российских СМИ — операторов и журналистов — не будет нормализована в Соединенных Штатах, то неизбежно будут применяться самые строгие меры", — цитирует агентство спикера МИД РФ Марию Захарову.

"С этой целью в понедельник, 6 июня, руководители московских представительств всех американских СМИ будут приглашены в пресс-центр МИД России, чтобы объяснить им последствия враждебной позиции их правительства в медиасфере, — добавила она. - Мы с нетерпением ждем этого".

Reuters сообщает, что Россия обвинила западные страны во введении несправедливых ограничений на свои СМИ за рубежом, включая запрет на некоторые государственные новостные агентства. В прошлом месяце российские законодатели приняли законопроект, предоставляющий прокурорам полномочия закрывать иностранные медиабюро в Москве, если западная страна признана "недружественной" к российским СМИ.

Вашингтон ввел санкции против некоторых государственных российских телеканалов, которые, по его словам, распространяют дезинформацию, чтобы поддержать войну России в Украине.

Отвечая на вопрос о вызове американских СМИ в Москву, спикер Госдепартамента сказал, что Соединенные Штаты поддерживают доступ к СМИ и Интернету для россиян, подвергающихся цензуре со стороны собственного правительства. "Кремль ведет полную атаку на свободу СМИ, доступ к информации и правде", – подытожил он.

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