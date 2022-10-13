Об этом идет речь на портале МИД России.

"В МИД России в последние дни были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве. Им высказано удивление в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение ... к руководству этих стран относительно привлечения представителей нашей страны и ПАО "Газпром" к проведенному совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий, совершенных 26-27 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при отказе в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям Москва будет исходить из того, что упомянутым странам "есть что скрывать" или они "покрывают исполнителей этих террористических актов".

4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, которая произошла в ночь на 26 сентября.

5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется , что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.

Первые выводы инспекции Швеции, проведенной в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.

10 октября Германия также приступила к расследованию вероятного саботажа двух газопроводов.

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