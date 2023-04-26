МИД России выслал 10 сотрудников посольства Норвегии
В министерстве иностранных дел России заявили о высылке сотрудников норвежского посольства в ответ на высылку из Норвегии российских дипломатов
Об этом пишут пропагандистские издания.
МИД России также объявил послу Норвегии, что будут другие меры в связи с действиями Осло, среди которых ограничения на найм дипломатической миссией персонала из россиян.
- Министр иностранных дел Анникен Хейтфельдт утвердила , что Норвегия признала нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в Осло за шпионскую деятельность.
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