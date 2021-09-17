МИД России в Twitter назвал вторжение на запад Украины и в Польшу в 1939 году "освободительным походом"

Сообщение появилось на официальном профиле министерства в Twitter.

Захват Красной Армией чужих территорий назвали "освободительным походом".

"17 сентября 1939 года Красная Армия начала освободительный поход на территорию Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволилв вермахту подойти к Минску", - говорится в заметке.



Там добавили, что якобы украинский и белорусский народ "встретили советскую армию с ликованием".

В этот день в 1939 году войска СССР ворвались на территорию Польши (которая включала земли теперешних Беларуси и Украины) без объявления войны. Операция привела к оккупации СССР и Германиией Польши 6 октября.

Совместное вторжение было тайно согласовано пактом Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года. Германия начала войну против Польши 1 сентября, этот день впоследствии войдет в историю, как дата начала Второй Мировой войны.

