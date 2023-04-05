МИД России требует освободить митрополита Павла
МИД России назвал митрополита Павла "мучеником за православную веру", требует его освободить и обвинил правительство Украины в "игнорировании миллионов верующих"
Об этом говорится в заявлении российского министерства.
"Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи", - говорится в сообщении.
МИД РФ заявил, что "глубоко переживает" за судьбу Павла и что его пребывание под арестом с браслетом – это "образ мученика за веру".
В заявлении МИД РФ обвиняет правительство Украины в попытке "уничтожить православную веру" и заявляет, что митрополит Павел "самоотверженно защищает веру и свою обитель". Российское министерство также назвало взгляд Украины на роль УПЦ "неполноценным".
Кроме того, Россия обвинила США в так называемом "игнорировании притеснений прав верующих".
"В России возмущены очередным агрессивным актом произвола против УПЦ, обеспокоены судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры, которые находятся под угрозой физической и моральной расправы. Им обещают место в Лавре, если они откажутся от своей веры и перейдут к раскольнической Православной церкви Украины ( ПЦУ)", - заявляет МИД РФ.
- Вечером в субботу, 1 апреля 2023 года, Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.
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