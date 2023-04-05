Об этом говорится в заявлении российского министерства.

"Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи", - говорится в сообщении.

МИД РФ заявил, что "глубоко переживает" за судьбу Павла и что его пребывание под арестом с браслетом – это "образ мученика за веру".

В заявлении МИД РФ обвиняет правительство Украины в попытке "уничтожить православную веру" и заявляет, что митрополит Павел "самоотверженно защищает веру и свою обитель". Российское министерство также назвало взгляд Украины на роль УПЦ "неполноценным".

Кроме того, Россия обвинила США в так называемом "игнорировании притеснений прав верующих".

"В России возмущены очередным агрессивным актом произвола против УПЦ, обеспокоены судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры, которые находятся под угрозой физической и моральной расправы. Им обещают место в Лавре, если они откажутся от своей веры и перейдут к раскольнической Православной церкви Украины ( ПЦУ)", - заявляет МИД РФ.