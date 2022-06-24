МИД России: статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы будет иметь негативные последствия

Об этом пишет Reuters.

"Решением о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов Европейский Союз подтвердил, что продолжает активно использовать СНГ на геополитическом уровне, для "сдерживания" России. Они не думают о негативных последствиях такого шага", - заявила представитель министерства Мария Захарова

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

24 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС вместе с НАТО собирают коалицию для войны с РФ и сравнил их политику с действиями гитлеровской Германии.

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