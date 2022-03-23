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МИД России сообщил, что высылает нескольких американских дипломатов

23 мартa, 2022 среда
23:24
Мир мид России

Такие меры приняты в ответ на высылку дипломатов предства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника Секретариата.

Об этом сообщила пресс-служба МИД России, информирует Эспрессо.TV .

"23 марта старшего дипломата дипмиссии США в Москве вызвали в МИД, где ему была вручена нота со списком американских дипсотрудников, которые высылаются из страны. Они объявлены "persona non grata" в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника Секретариата", - говорится в сообщении.

Также в МИД России заявляют, что "американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ".

  • Напомним, сегодня в США официально заявили , что действия российских оккупантов в Украине являются военным преступлением.

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США
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