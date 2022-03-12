МИД России пригрозил ударами по конвоям с иностранным оружием в Украине

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщают российские СМИ.



"Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений. Конвои с иностранным оружием, бездумно поставляемым Украине, станут законными целями для ВС РФ", - заявил Рябков.



Он добавил, что в России подготовили списки персональных санкций против США и Запада и скоро обнародуют их.



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