МИД России пригрозил ударами по конвоям с иностранным оружием в Украине
В МИД России пригрозили, что конвои с иностранным оружием для Украины станут "законными целями" для российских ударов
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщают российские СМИ.
"Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений. Конвои с иностранным оружием, бездумно поставляемым Украине, станут законными целями для ВС РФ", - заявил Рябков.
Он добавил, что в России подготовили списки персональных санкций против США и Запада и скоро обнародуют их.
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