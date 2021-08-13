МИД России не продлило визу журналистке ВВС, она будет вынуждена уехать
Министерство иностранных дел России отказалось продлить визу журналистке BBC Саре Рейнсфорд
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой Bloomberg .
Представитель МИД заявил, что журналистке придется уехать по окончании визы 31 августа.
Дипломаты назвали произошедшее "реакцией" на действия Великобритании, которая якобы "дискриминирует российские СМИ и отказывается выдавать визы российским журналистам".
Журналистка начала работать в РФ в начале века, она была одним из первых иностранных корреспондентов, которые приехали в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года.
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