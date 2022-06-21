МИД РФ вызвал посла ЕС из-за решения Литвы ограничить транзит в Калининградскую область
Посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера вызвали в министерство иностранных дел РФ из-за решения Литвы ограничить железнодорожный транзит в Калининградскую область
Об этом глава региона Антон Алиханов заявил в эфире RT, сообщает РИА Новости.
"Здесь, конечно, ситуация, которую можно решить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра [21 июня] Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленко, и ему будут выставлены соответствующие условия. <…> Очень надеюсь , что все-таки какое-нибудь решение он предложит со своей стороны и будет конструктивным", - рассказал Алиханов.
Отметим, что 20 июня из-за ограничения транзита в Калининградскую область в МИД РФ уже была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Ей был заявлен "решительный протест" и предъявлено требование о "немедленной отмене рестрикций", сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
- 17 июня "Литовские железные дороги" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами. Литовская сторона объяснила запрет на получение разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных для ввоза в ЕС, станет нарушением санкций. Запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры перевозимых грузов между Калининградской областью и другими регионами РФ, заявил Антон Алиханов.
- В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите".
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