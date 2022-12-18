МИД РФ возмутился из-за закрытия в Молдове пропагандистских телеканалов
Министерство иностранных дел РФ обвиняет Молдову в притеснениях российского нацменьшинства после того, как было принято решение отобрать лицензию у 6 телеканалов, распространявших пропаганду о войне в Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт МИД РФ.
Среди каналов, лицензии которых отозвали, есть TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. В российском МИДе считают, что в Молдове притесняют российские нацменьшинства.
"Власти Республики Молдова сохраняют курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране, методами тоталитарной цензуры зачищая национальное информационное пространство от последних очагов альтернативных точек зрения. Данным шагом официальный Кишинев, прикрываясь мнимой заботой о защите своих граждан от «недостаточно корректных» интерпретаций происходящих в Молдавии и мире событий, сознательно лишает миллионы русскоговорящих жителей последних в стране источников новостного контента на предпочитаемом ими языке. Сотни журналистов волею заигравшихся в цензоров политиков в одночасье лишатся работы", - пишет МИД страны-агрессорки.
Россияне также требуют от международных организаций дать оценку произошедшему и принять надлежащие меры.
- 17 декабря Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приостановила лицензии 6 телеканалов из-за фейков о войне в Украине.
- Пророссийская Партия социалистов Молдовы назвала соответствующее решение Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям незаконным. Она намерена обжаловать его в суде.
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