МИД РФ "украсил" свой твиттер датой 22.02.2022

На это обращает внимание Еспресо.TV .



О том, что это подлинный аккаунт российского внешнеполитического ведомства свидетельствует верификация администрации Твиттера, что выставило ему отметку "Государственный орган".





Напомним, 22 февраля 2022 называется вероятной датой вероятного нового наступления армии РФ на Украину.

Российские власти, включая МИД страны-агрессора, с этим не согласны и наклоняют подобные заявления "лживыми обвинениями".

Аккуант ведется с 2011 года. Сейчас на нем более 1 млн подписчиков.Следует также отметить, что такое изображение в профиле содержится не только в русскоязычной версии твиттера МИД РФ, но и на его аккаунтах на английском, испанском и арабском языках.