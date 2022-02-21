МИД РФ "украсил" свой твиттер датой 22.02.2022
Профиль официальной страницы Министерства иностранных дел России в соцсети Twitter в настоящее время представляет собой стилизованное изображение на основе даты 22.02.2022
На это обращает внимание Еспресо.TV .
О том, что это подлинный аккаунт российского внешнеполитического ведомства свидетельствует верификация администрации Твиттера, что выставило ему отметку "Государственный орган".
Аккуант ведется с 2011 года. Сейчас на нем более 1 млн подписчиков.
Следует также отметить, что такое изображение в профиле содержится не только в русскоязычной версии твиттера МИД РФ, но и на его аккаунтах на английском, испанском и арабском языках.
- Напомним, 22 февраля 2022 называется вероятной датой вероятного нового наступления армии РФ на Украину.
- Российские власти, включая МИД страны-агрессора, с этим не согласны и наклоняют подобные заявления "лживыми обвинениями".
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