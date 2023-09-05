МИД РФ требует пояснений от Армении относительно ратификации Римского устава
Россия требует, чтобы власти Армении объяснили желание ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге, передает российское пропагандистское агентство ТАСС .
"Мы уже пригласили у армянской стороны разъяснение на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана", - сказала она.
1 сентября Правительство Армении направило Римский устав в Национальное собрание на ратификацию.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- 24 марта Конституционный суд Армении признал, что обязательства по Римскому уставу соответствуют конституции страны.
- В апреле в Армении заявили, что, несмотря на ратификацию Римского устава, которым руководствуется Международный уголовный суд, правительство страны "не намерено и желает" арестовывать Путина .
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