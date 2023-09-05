МИД РФ требует пояснений от Армении относительно ратификации Римского устава

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге, передает российское пропагандистское агентство ТАСС .

"Мы уже пригласили у армянской стороны разъяснение на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана", - сказала она.

1 сентября Правительство Армении направило Римский устав в Национальное собрание на ратификацию.