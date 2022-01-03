МИД РФ: "Северный поток-2" могут не сертифицировать
Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что из-за мер со стороны США сертификация "Северного потока-2" может быть отложена до лета или не состояться вообще
Об этом пишут РИА Новости.
"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2" - ред.), а именно, делать это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его много месяцев... Да, это может и до лета продолжиться", – заявил Александр Панкин.
Он добавил, что сертификация газопровода может "быть усложнена со стороны США".
"Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть происки могут быть на каждом шагу", - отметил российский дипломат.
- Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что газопровод готов к работе .
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