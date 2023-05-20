Об этом сообщают российские СМИ.

По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Грушка, если Украина получит западные истребители, то РФ отреагирует на это соответствующими действиями.

"Идет движение так называемой лестницей эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он связан с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и мы имеем все необходимые. средства, чтобы достичь поставленной цели", - сказал Грушко.