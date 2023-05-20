МИД РФ пригрозил "колоссальными рисками" для Запада в случае передачи F-16 Украине
В МИД России заявили, что поставка истребителей F-16 якобы несет колоссальные риски для самих стран Запада
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Грушка, если Украина получит западные истребители, то РФ отреагирует на это соответствующими действиями.
"Идет движение так называемой лестницей эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он связан с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и мы имеем все необходимые. средства, чтобы достичь поставленной цели", - сказал Грушко.
- 19 мая президент США Джо Байден заявил , что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Также стало известно, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны.
- 20 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина пока не получила истребители F-16 , поскольку во время контрнаступления решающую роль будут играть другие виды вооружения.
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