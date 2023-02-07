Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник, близкий к руководству МИД РФ.

В МИД РФ, по словам источника, недовольны тем, что посольство США позволяет себе ненадлежащие высказывания о руководстве России и распространяет фейки о российской армии.