МИД РФ передало посольству США ноту за "неподобающие высказывания" о российском руководстве и армии
МИД РФ отправило ноту протеста в посольство США с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России
Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник, близкий к руководству МИД РФ.
В МИД РФ, по словам источника, недовольны тем, что посольство США позволяет себе ненадлежащие высказывания о руководстве России и распространяет фейки о российской армии.
- Также сегодня, 7 февраля, Шойгу пригрозил "непредсказуемым уровнем эскалации" из-за поставок танков Украине. По его словам, США и их союзники своим решением предоставить Украине наступательное вооружение якобы открыто призывают Киев к захвату территории России.
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