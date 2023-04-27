МИД РФ отклонил запрос США о консульском посещении арестованного журналиста WSJ Гершковича
МИД РФ отклонил запрос посольства США о консульском посещении журналиста WSJ, которого арестовали по делу о шпионаже
Об этом пишут российские СМИ.
Кроме того, стало известно, что 27 апреля старший дипломат посольства США был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста "через провокационные шаги" учреждения.
Заявляется, что таким образом МИД России отреагировал на отказ США выдавать визы журналистам министра иностранных дел Сергея Лаврова, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в работе Совета безопасности ООН.
- Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
- А президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
- Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.
- 17 апреля посла США в России Линн Трейсов впервые пустили к арестованному журналисту WSJ Гершковичу.
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