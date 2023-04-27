Об этом пишут российские СМИ.

Кроме того, стало известно, что 27 апреля старший дипломат посольства США был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста "через провокационные шаги" учреждения.

Заявляется, что таким образом МИД России отреагировал на отказ США выдавать визы журналистам министра иностранных дел Сергея Лаврова, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в работе Совета безопасности ООН.