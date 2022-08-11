МИД РФ отказал от предложения Швейцарии представлять интересы Украины
Министерство иностранных дел РФ отказалось от предложения Швейцарии представлять интересы Украины в России
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на российские РИА Новости.
"Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем довольно давно. Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, потеряла статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
В МИД России также напомнили, что Берн присоединился к санкциям против РФ. Кроме того, российское министерство утверждает, что Швейцария "поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной".
- Напомним, 10 августа руководитель прессслужбы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер заявил о завершении переговоров с Украиной о представительстве ее интересов в России. Ждали только согласия РФ
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