Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на российские РИА Новости.

"Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем довольно давно. Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, потеряла статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

В МИД России также напомнили, что Берн присоединился к санкциям против РФ. Кроме того, российское министерство утверждает, что Швейцария "поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной".

Напомним, 10 августа руководитель прессслужбы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер заявил о завершении переговоров с Украиной о представительстве ее интересов в России. Ждали только согласия РФ