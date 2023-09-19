МИД РФ назвал ограничение въезда российских авто в ЕС "дискриминацией по национальному принципу"

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве обнародовали ответ на разъяснение Еврокомиссии относительно санкций, введенных против России 10 сентября. В их пределах россиянам запретили въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях.

В российском МИДе заявили, что такие действия, мол, "находятся за пределом абсурда" и это "уже не первая антироссийская акция", которая направлена на "нанесение ущерба простым россиянам".

"Теперь уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней ЕСовской верхушки возвести в Европе новый "железный занавес", максимально ограничив возможности общения между людьми", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что расценивают ограничения как сознательные действия Еврокомиссии, нацеленные на правовую неопределенность и "откровенную провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку".

Что известно на запрет на въезд автомобилям с российскими номерами

Напомним, что 10 сентября в рамках действия санкций Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.

13 сентября с 10 часов утра Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами Российской Федерации, поскольку это подпадает под действие санкций. Подобный запрет накануне приняли Литва и Латвия.

15 сентября Финляндия объявила о запрете ввоза автомобилей с российской регистрацией. Страна считает важным все равно внедрять ограничения Евросоюза для РФ. Владельцы транспортных средств на территории Финляндии должны избавиться от регистрации до 16 марта 2024 года. Это касается всех автомобилей с номерами РФ.