МИД рекомендует украинцам покинуть Афганистан
Министерство иностранных дел Украины призвало граждан немедленно покинуть территорию Афганистана из-за обострения военного конфликта
Об этом говорится в заявлении ведомства.
"В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане, МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан до стабилизации ситуации безопасности, а тем, кто все еще находится в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - отметили в министерстве .
В ведомстве отметили, что в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования следует немедленно обращаться в посольство Украины в Таджикистане.
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