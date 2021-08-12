МИД рекомендует украинцам покинуть Афганистан

Об этом говорится в заявлении ведомства.



"В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане, МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан до стабилизации ситуации безопасности, а тем, кто все еще находится в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - отметили в министерстве .



В ведомстве отметили, что в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования следует немедленно обращаться в посольство Украины в Таджикистане.

Напомним, 6 июля военные США покинули авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.

24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану помощь $3,3 млрд на поддержку сил безопасности

8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа из Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном

10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана

По состоянию на 12 августа сообщается, что талибы контролируют 10 из 34 региональных центров страны. Бои правительства и боевиков "Талибана" ведутся за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.

"Талибан" заявил о захвате города Кандагар - второго по величине в Афганистане.

Талибы захватили город Герат в Афганистане