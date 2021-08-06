МИД рекомендует украинцам не посещать охваченные пожарами районы Греции и Северной Македонии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греческой Республике и Республике Северная Македония держать на особом контроле потребности украинских граждан в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах, сообщило Министерство иностранных дел Украины
Об этом говорится в сообщении на канале МИД Украины в Telegram.
"МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют поездки в Грецию и Северную Македонию или уже находятся на их территории: 1) воздержаться от посещения пораженных стихией локаций 2) внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты 3) неукоснительно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности", - пишет пресс-служба министерства.
Также в МИД рекомендуют в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту пребывания.
В частности, в посольство Украины в Греческой Республике (телефон горячей линии: +30 693 276 56 06, электронные адреса: emb_gr@mfa.gov.ua; consul_gr@mfa.gov.ua), посольства Украины в Республике Северная Македония (телефон горячей линии: +38 97 258 96 39, адрес: emb_mk@mfa.gov.ua).
В ведомстве также напомнили о функционировании круглосуточной горячей линии МИД Украины по тел. +38 044 238 16 57, электронный адрес: cons_or@mfa.gov.ua.
"Внимание! Эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея). Местные спасательные службы продолжают осуществлять комплекс мероприятий по ликвидации очагов пожаров", - отметили в МИД Украины.
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