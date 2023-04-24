МИД разрабатывает маршруты безопасной эвакуации украинцев из Судана
Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопрос обеспечения безопасности украинских граждан в Судане
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами", - говорится в сообщении.
Он добавил, что дипломаты смогут сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан.
В МИД также напомнили, что для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться в:
- Посольство Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected];
- Почётное консульство Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;
- МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected]
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия окружила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- При этом CNN утверждает, что RSF вооружает приближенная к Владимиру Путину российская ЧВК Вагнера .
- По состоянию на 19 апреля в Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил скорой поддержки (RSF) погибли 270 человек, 2 600 получили ранения. Уже на 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- В свою очередь Соединенные Штаты Америки, а вслед за ними и другие ведущие страны мира, занимаются эвакуацией своих дипломатов и граждан из Судана .
- В столице Судана Хартуме 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где содержали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир бежал из тюрьмы.
- После этого представитель Евросоюза призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
- 24 апреля стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) направило в Судан для координации гуманитарной помощи специальную группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия.
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