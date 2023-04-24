МИД разрабатывает маршруты безопасной эвакуации украинцев из Судана

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами", - говорится в сообщении.

Он добавил, что дипломаты смогут сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан.

В МИД также напомнили, что для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться в:

Посольство Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected];

Почётное консульство Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;

МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected]