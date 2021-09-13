Украина работает над экстрадицией задержанного в Чехии россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма

Об этом со комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он отметил, что правоохранительные органы Чехии на запрос Украины задержали россиянина в аэропорту Праги.

"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участия в российской оккупации Крыма. Украинская сторона работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Франчетти", - отметил Николенко.

В Праге по запросу Украины задержали россиянина Александра Франчетти, который в 2014 году участвовал в оккупации Крыма.