МИД просит Польшу беспристрастно расследовать смерть украинского строителя Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Еспресо.TV .

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", - написал он 4 сентября 2021 года в твиттере.

Ранее посол сообщал, что Украина будет просить беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом событии.

При этом он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.



Справка

Издание Gazeta Wyborcza утверждает, что данные видеомониторинга свидетельствуют: польские полицейские после задержания применили к мужчине неадекватную к ситуации физическую силу, в результате чего он умер.

Трагедия произошла 30 июля.



Тогда уроженец города Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко вечером возвращался домой городским автобусом, как утверждают польские правоохранители, якобы находясь после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения (по сообщению, в крови у него было обнаружено 1,5 промилле алкоголя). Водитель автобуса, который заметил "неадекватное для человека поведение" (тот якобы бил головой в окно автобуса), высадил украинца на одной из остановок и вызвал спасателей, которые впоследствии вызвали полицию.

В сообщении говорится, что хотя полицейские потом свидетельствовали, что украинец "был очень агрессивен, оказывал физическое сопротивление и кусался", видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал. Так, газета обращает внимание, что в материалах дела нет данных с нагрудных камер полицейских, которые были отключены после его задержания, хотя до этого они записывали события в течение всего дня. Эти данные появились уже после перевозки украинца в "вытрезвитель". На них видно, что задержанный скован наручниками, а на лице у него есть характерные следы от применения перечного газа.

Gazeta Wyborcza также обращает внимание, что в течение часа, пока парня оформляли в санитарно-медицинском учреждении, "к нему применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими палками, кулаками и ногами, подавление шеи ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли" . Отмечается, что после того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались оказывать ему помощь и реанимировать. Впоследствии в вытрезвитель прибыла карета медицинской помощи, поэтому процедура реанимации безрезультатно продолжалась еще около часа.

В издании отмечают, что семья парня убеждает: погибший не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным. Следовательно, утверждение полиции о значительной агрессии в действиях парня вызывают удивление. Родственники парня уже допрошены на предмет того, принимал ли он наркотические средства.

Известно, что погибший 25-летний украинец в прошлом году приехал на заработки в Польшу. Он работал на стройке. В Польше он познакомился с украинкой из Полтавы, с которой планировал в сентябре жениться.



Также, по информации Укринформа, сегодня окружная прокуратура в городе Свидница ожидает в этом деле несколько. Как сообщил в комментарии корреспонденту агентства представитель окружной прокуратуры города Свидница Томаш Орепук, дело ведется по статье о непредумышленном доведении до смерти, но пока без предъявления конкретных обвинений полицейским.



Санкция статьи предусматривает заключение до пяти лет.



Во время следствия квалификацию дела могут изменить.



Кроме того, по словам Орепука, региональный прокурор во Вроцлаве решил передать следствие в окружную прокуратуру в городе Свидница, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости учитывая изучения всех обстоятельств смерти парня, в том числе и поведения полицейских, которые задержали 25-летнего украинца и перевозили его в местный вытрезвитель.

1 сентября комендант полиции во Вроцлаве принял решение об отстранении от исполнения обязанностей четырех полицейских, 30 июля задерживали украинца, а по двум из них началась процедура "удаления их со службы в полиции". В официальном заявлении комендант подчеркнул, что это решение принято в связи с "полным неприятием действий подчиненных функционеров, которые противоречат праву".





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