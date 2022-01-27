МИД просит иностранные посольства не нагнетать информпространство в вопросе эвакуации дипломатов
Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным такие шаги
Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников", - пишут украинские дипломаты.
В МИДе считают преждевременными эти шаги.
"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество", - заявили в министерстве и напомнили о тесном взаимодействии с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.
- Правительство Канады 24 января призвало семьи дипломатов покинуть Украину из-за опасений нападения РФ.
- В то же время, представительство ЕС пока не планирует вывозить своих дипломатов, а Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.
- Между тем во внешнеполитическом ведомстве Германии разрабатывают кризисный план эвакуации дипломатов из Украины, однако пока нет необходимости его реализовывать.
- 24 января Великобритания приступила к эвакуации дипломатов из Украины.
- Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.
- 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.
- В то же время, Швеция и Венгрия, а также Грузия не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
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