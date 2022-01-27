МИД просит иностранные посольства не нагнетать информпространство в вопросе эвакуации дипломатов

Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.



"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников", - пишут украинские дипломаты.



В МИДе считают преждевременными эти шаги.



"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество", - заявили в министерстве и напомнили о тесном взаимодействии с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.