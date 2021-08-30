МИД: Пропавшими без вести на территории ОРДЛО считают 258 человек

Об этом передает пресс-служба МИД.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

Как отмечается, с начала российской оккупации меньшей мере 44 человек стали жертвами насильственных исчезновений на территории оккупированного Крыма и Севастополя. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной.

Среди них: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ескендер Ибраимов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

"Подавляющее большинство этих людей есть проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что на сегодняшний день прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах за 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищение людей.

"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям. Зафиксированы также многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей. По данным УВКПЧ, российская оккупационная администрация не проводит эффективного расследования ни одного из преступлений", - говорится в сообщении.