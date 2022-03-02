МИД призвал Россию прекратить боевые действия в Харькове и Сумах для эвакуации населения
Министерство иностранных дел Украины призывает Россию немедленно прекратить боевые действия в Харькове и Сумах для организации эвакуации мирного населения, в том числе иностранных студентов
Об этом идет речь в заявлении МИД.
Министерство иностранных дел Украины призвало Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые действия в Харькове и Сумах, чтобы организовать эвакуацию мирного населения, в том числе иностранных студентов, в безопасные украинские города. Отмечается, что студенты из Индии, Пакистана, Китая не могут уехать из-за неизбирательных обстрелов и варварских ракетных ударов вооруженных сил РФ по жилым районам и гражданской инфраструктуре.
"Правительство Украины готово помочь иностранным студентам переехать из Харькова и Сум, если Россия возьмет на себя обязательство прекратить огонь. Попытка организовать эвакуацию через города, которые подвергаются российским бомбардировкам и ракетным ударам, чрезвычайно опасна", – добавляют в сообщении.
В министерстве также срочно призывают правительства Индии, Пакистана, Китая и других стран, студенты которых стали заложниками российской вооруженной агрессии в Харькове и Сумах, потребовать от Москвы, чтобы она позволила открыть гуманитарный коридор в другие города Украины.
- Напомним, Монастырский заявил о необходимости эвакуации людей из трех населенных пунктов в Донецкой области. Около 40 тыс. человек там уже пятый день без электричества, у них кончается вода и еда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное