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МИД призвал ООН воздержаться от "несбалансированных политических оценок" по УПЦ МП

27 мартa, 2023 понедельник
13:05
Общество

Министерство иностранных дел Украины призвало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека воздержаться от политических оценок в своих отчетах о действиях государства по УПЦ МП

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко относительно обеспокоенности УВКЛ по поводу "дискриминационного характера" обысков в монастырях, офисах и учебных заведениях УПЦ (МП).

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"Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах", - отметил Николенко.

  • Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
  • 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников лавры, прославлявшего "русский мир".
  • 5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры к государству.
  • Митрополит Эпифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
  • 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
  • 20 марта члены Священного Синода УПЦ (МП) во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им отказано, встреча прошла с чиновниками ОПУ.
  • 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия , которая определит состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов. Уже в первый день работы комиссии выявлены многочисленные нарушения.
  • Ткаченко сообщил , что договор пользования УПЦ Киево-Печерской лавры расторгается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.
  • Представители УПЦ (МП) начали процесс выезда из Киево-Печерской лавры, несмотря на заявления представителей церкви о саботаже выселения.
  • Синод Украинской православной церкви Московского патриархата заявил , что буду защищать Киево-Печерскую Лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта.
Мир
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