МИД призвал ООН воздержаться от "несбалансированных политических оценок" по УПЦ МП

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко относительно обеспокоенности УВКЛ по поводу "дискриминационного характера" обысков в монастырях, офисах и учебных заведениях УПЦ (МП).

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"Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах", - отметил Николенко.