МИД призвал Международный уголовный суд обратить внимание на пытки и убийства военнопленных украинцев россиянами
Министерство иностранных дел Украины резко осудило жестокие военные преступления, совершенные военными России в отношении украинских военнопленных, и обратилось в Офис прокурора Международного уголовного суда с призывом обратить внимание на зверства оккупантов
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства.
В заявлении МИД обратило внимание на жуткие случаи пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий и серьезных телесных повреждений и умышленного убийства украинских военнопленных.
В обращении также отмечается, что такие действия являются серьезным нарушением Женевской конвенции и являются военными преступлениями в соответствии с положениями УК Украины и Римским статутом Международного уголовного суда. Согласно Римскому статуту действия россиян можно отнести к преступлениям против человечности.
"Призываем Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины", - пишет МИД.
Подчеркивается, что все нарушения оккупантами международного права будут должным образом зафиксированы и станут основой соответствующих расследований и преследований их исполнителей.
Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество осудить агрессивное нарушение международного права со стороны России и немедленно признать РФ государством-террористом. Кулеба подчеркнул, что любые промедления с этим решением будут только поощрять Россию к дальнейшим бесчеловечным преступлениям.
- Напомним, 29 июля вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка, Донецкой области, где содержались украинские пленные
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное