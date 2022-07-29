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МИД призвал Международный уголовный суд обратить внимание на пытки и убийства военнопленных украинцев россиянами

29 июля, 2022 пятница
17:42
война с Россией

Министерство иностранных дел Украины резко осудило жестокие военные преступления, совершенные военными России в отношении украинских военнопленных, и обратилось в Офис прокурора Международного уголовного суда с призывом обратить внимание на зверства оккупантов

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства.

В заявлении МИД обратило внимание на жуткие случаи пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий и серьезных телесных повреждений и умышленного убийства украинских военнопленных.

В обращении также отмечается, что такие действия являются серьезным нарушением Женевской конвенции и являются военными преступлениями в соответствии с положениями УК Украины и Римским статутом Международного уголовного суда. Согласно Римскому статуту действия россиян можно отнести к преступлениям против человечности.

"Призываем Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины", - пишет МИД.

Подчеркивается, что все нарушения оккупантами международного права будут должным образом зафиксированы и станут основой соответствующих расследований и преследований их исполнителей.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество осудить агрессивное нарушение международного права со стороны России и немедленно признать РФ государством-террористом. Кулеба подчеркнул, что любые промедления с этим решением будут только поощрять Россию к дальнейшим бесчеловечным преступлениям.
 

  • Напомним, 29 июля вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка, Донецкой области, где содержались украинские пленные

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Новости
Украина
Дмитрий Кулеба
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