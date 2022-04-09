МИД призвал международные организации помочь уехать из России насильственно депортированным украинцам

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.



В министерстве подчеркнули, что Россия совершает действия, которые не могут быть интерпретированы иначе как грубые нарушения международных норм и стандартов соблюдения прав человека и международного гуманитарного права.



"На глазах всего мира еще до 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска под предлогом "эвакуации" начали вывоз тысяч граждан Украины, которых в сталинских традициях размещают в лагерях с перспективой перемещения в отдаленные депрессивные регионы России. При этом возможности коммуникации с нашими согражданами максимально ограничиваются ", – говорится в заявлении.



Отмечается, что согласно ст. 49 Женевской конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 г. и ст. 85 Дополнительного протокола (I) к Конвенции от 1977 г., запрещено осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории в государство-оккупант.



"Украина призывает Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, Генерального секретаря Международной организации по миграции и Президента Международного Комитета Красного Креста и другие соответствующие международные структуры и организации безотлагательно содействовать скорейшему вывозу украинских граждан с территории государства-агрессора и их размещению на территории, контролируемой украинскими властями или на территориях демократических государств, развернувших мощные программы поддержки украинских беженцев", - говорится в сообщении МИД.

По состоянию на 9 апреля РФ заявляет о принудительном вывозе 674 тыс. украинцев в Россию, из них 15 тыс. депортированы с Донбасса и Луганщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb