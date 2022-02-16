МИД призвал дипломатические представительства заранее предупреждать о переезде во Львов

Об этом сообщает Укринформ.



"К сожалению, в последние дни Министерство иностранных дел, равно как и большинство, получало сообщения из СМИ, что во Львов планируют переезжать или переносить свою деятельность частично или в целом дипломатические представительства или консульские учреждения иностранных государств", - сказал представитель МИД Украины во Львове Андрей Грушко.



Он добавил, что во избежание спекуляций по этому вопросу, МИД направил ноту во все посольства и представительства международных организаций, которые аккредитованы в Украине, с просьбой сообщать заранее, если есть такая необходимость или планы у посольств, или у тех, кто это уже сделал, сообщить об актуальном местонахождении.



По его словам, министерство может оперировать только официальной информацией и по состоянию на 16 февраля три страны сообщили о временном переносе своих основных функций во Львов – это США, Канада и Япония (перевела двух дипломатов во Львов, а посольство остается полноценно функционировать в Киеве).

12 февраля AP сообщило, что Соединенные Штаты могут оставить в Украине ограниченное количество американских дипломатов, но их переместят на запад страны, поближе к границе с Польшей.

Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.

16 февраля заместитель Госсекретаря США Венди Шерман назвала временным перемещение американского посольства из Львова в Киев.