Об этом заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский рассказал в интервью RMF FM.

"Мы направили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также является соучастником этой войны", – сказал Яблонский.

Он также подчеркнул, что белорусской стороне были предъявлены и другие требования. В частности, Варшава обратила внимание на ухудшение уровня безопасности на границе из-за пребывания в Беларуси наемников ЧВК Вагнера, а также из-за продолжающихся попыток мигрантов нелегально пересечь белорусско-польскую границу.

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"Мы против этого и будем защищаться", – добавил заместитель главы польского министерства иностранных дел.

Граница Польши и Беларуси: что известно

23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, среди них были двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, произошедшего в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

В начале июля Польша укрепила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительных сил, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.

29 июля стало известно, что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера.

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.

Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" написала, что вертолеты Беларуси могли сделать это случайно, ведь они охраняли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находившегося в резиденции "Выскули" в 7,5 км от границы.

В Пентагоне прокомментировали нарушения: подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".