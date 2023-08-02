Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами

МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами

2 августа, 2023 среда
15:37
Мир

Заместитель главы польского министерства иностранных дел сообщил, что встреча 1 августа с временным поверенным в делах Беларуси состоялась из-за инцидента с вертолетами и была очень короткой

Об этом заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский рассказал в интервью RMF FM.

"Мы направили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также является соучастником этой войны", – сказал Яблонский.

Он также подчеркнул, что белорусской стороне были предъявлены и другие требования. В частности, Варшава обратила внимание на ухудшение уровня безопасности на границе из-за пребывания в Беларуси наемников ЧВК Вагнера, а также из-за продолжающихся попыток мигрантов нелегально пересечь белорусско-польскую границу.

Читайте также: Денисенко: Путин создает новые точки напряжения - в Польше и в Африке

"Мы против этого и будем защищаться", – добавил заместитель главы польского министерства иностранных дел.

Граница Польши и Беларуси: что известно

23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, среди них были двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, произошедшего в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

В начале июля Польша укрепила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительных сил, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.

29 июля стало известно, что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера.

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.

Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" написала, что вертолеты Беларуси могли сделать это случайно, ведь они охраняли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находившегося в резиденции "Выскули" в 7,5 км от границы.

В Пентагоне прокомментировали нарушения: подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".

Новости
Польша
Белорусь
Вагнергейт
Читайте также:
Гаубиця Caesar
1 августа, 2023 вторник
США, Болгария и Южная Корея договорились о поставках Украине боеприпасов, - FT
F-35
1 августа, 2023 вторник
Немецкий концерн Rheinmetall начал строительство завода по производству частей истребителя F-35
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
1 августа, 2023 вторник
Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне: погиб врач, еще 5 работников получили ранения
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.84
    Покупка 36.84
    Продажа 37.56
  • EUR
    Покупка 40.74
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
2 августа
16:36
На Мелитопольском направлении оккупанты подорвались на собственных минах, - мэр Федоров
16:31
ЦИК признал Наталью Локтионову избранной нардепом вместо "слуги" Аристова
16:27
"Реал" продает Лунина: испанцы назвали цену за украинского вратаря
16:23
Эксклюзив
Так называемые элитные подразделения армии РФ не хотят идти на передовую, - Гуменюк
16:18
Жена судьи ВАКС Бицюка имела доступ к материалам антикоррупционных дел и помогала писать решения, - Слідство.Інфо
16:04
В Украине сертифицировали первую машину для разминирования украинского производства
16:02
OPINION
Штраф на 51 гривну за Лепса. Этот мудак тупо ржет
15:46
В Укргидроэнерго рассказали, сколько времени понадобится на восстановление Каховской ГЭС
15:43
Оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал к изменению границ Украины: пророссийскому военкору объявили подозрение
15:42
"єОселя": в Дии расширили список тех, кто может получить льготный кредит на жилье
15:33
Киевская ОВА заключила меморандум о сотрудничестве с ОО "Мечта детей Украины": совместно будут помогать семьям погибших героев
15:27
Обновлено
Российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море, залп 12 "калибров"
15:27
Минобороны будет судиться с Госаудитслужбой из-за решений по поставщикам
15:20
Эксклюзив
РФ не прекращает штурмовать Белогоровку на Луганщине ни на минуту, - председатель ОВА Лысогор
15:02
Избрание главы НАПК, возобновление декларирования имущества, усиление САП и АРМА: послы G7 сделали заявление о восстановлении Украины
14:57
Ответ на неуважение Москвы: глава МИД Молдовы прокомментировал сокращение количества дипломатов из РФ
14:49
В Украине в течение суток дважды отключалась электролиния из-за аварии в Беларуси
14:40
Эксклюзив
Оккупанты нервничают, потому что не знают, на каком участке фронта ВСУ применят до сих пор не привлеченные резервы, - военный эксперт Селезнев
14:10
Военнослужащие-депутаты Киевсовета год не являлись на военную службу: объявлено подозрение командировавшему их командировщику
14:07
Россия начала военно-морские учения в Балтийском море
14:07
OPINION
Чем вредны заявления об "украинцы заслужили войну"?
13:59
Сбор на дроны для контрнаступления
13:49
У Эрдогана заявили о договоренности с Путиным по поводу визита в Турцию
13:35
ЧВК Вагнера
Наемники ЧВК Вагнера строят укрепление на полигоне в Беларуси, - Радио Свобода
13:34
Посол США в ООН о зерновом соглашении: видим признаки заинтересованности РФ в возвращении к дискуссиям
13:13
Президент Чехии разрешил 14 гражданам вступить в ВСУ
12:59
Трамп выдвинули федеральное обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года
12:59
Андрей Ермак
Ермак назвал три уровня стратегии Украины по реализации Формулы мира и цели встречи в Саудовской Аравии
12:50
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 18-24 июля: на фронте идет размен контрнаступлениями. У ВСУ есть успехи и потери
12:45
ВМС Украины об ударе по кораблям Черноморского флота РФ: не имеем никакого отношения, не вооружены такими дронами
12:45
В МИД Польши заявили, что отношения с Украиной сейчас "являются не самыми лучшими"
12:38
Сенаторы США предложили законопроект в поддержку энергетической инфраструктуры Украины и ЕС
12:24
Укренэрго
Укрэнерго заявило о снижении мощности атомной генерации: один из энергоблоков АЭС вывели в плановый ремонт
12:24
Вышел украинский трейлер документального фильма "20 дней в Мариуполе"
12:20
СБУ задержала двух харьковчан, подозреваемых в корректировке вражеских ударов по городу
12:06
Во время атаки РФ на Сумщину 29 июля удалось спасти большую часть уникальных гравюр, посвященных Голодомору
12:03
Россияне привозят студентов из РФ на оккупированные территории Украины для пропагандистских мер, - ЦНС
12:03
OPINION
Имитация смысла: Что такое Женщина С Мечем?
11:55
Bandura App, где можно сыграть на украинских инструментах, установили более 220 тыс. пользователей
11:53
К разработке привлекались украинцы: ракета-носитель Antares успешно стартовала в 17-й раз
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV