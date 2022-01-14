МИД Польши осудило кибератаку против Украины

Об этом написал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.



В ведомстве выразили обеспокоенность информацией о кибератаке на украинские правительственные сайты, в частности, на страницу МИД.



"Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая влечет распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институтов", - подчеркнул спикер МИД Польши.

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