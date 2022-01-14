МИД Польши осудило кибератаку против Украины
В МИД Польши выразили обеспокоенность из-за кибератаки против Украины и осудили такие действия
Об этом написал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.
В ведомстве выразили обеспокоенность информацией о кибератаке на украинские правительственные сайты, в частности, на страницу МИД.
"Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая влечет распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институтов", - подчеркнул спикер МИД Польши.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства
- В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.
- Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.
- Эксперт по информационным войнам Дмитрий Золотухин назвал кибератаку спецоперацией РФ.
- По состоянию на 14:40 правительственные сайты еще не работали .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.12
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное