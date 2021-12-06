МИД Польши об информации о возможном вторжении РФ в Украину: Москва проверяет реакцию Запада

Об этом сообщает Polskie Radio24.

Он отметил, что сейчас идет психологическая война, которая оказывает давление на западную Европу.

"Я считаю, что главный план России - достичь поставленной цели без привлечения военной силы. В конце концов РФ готова к таким мерам, если увидит слабость Запада. Но если и без них она сможет достичь своей цели, она обязательно к этому будет стремиться", - подчеркнул Пшидач.

По его словам, "хотя существует реальная угроза проведения такой операции на границе", Россия сначала проверяет потенциальную реакцию западного мира, распространяя разные теории.

"Москва смотрит, как отреагирует мир - испугается ли, отреагируют ли люди, поддержат ли ее решение граждане в своей стране", - добавил он.

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