МИД Польши об информации о возможном вторжении РФ в Украину: Москва проверяет реакцию Запада
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что информацией о возможном вторжении России на территорию Украины кремлевские власти "проверяют потенциальную реакцию Запада"
Об этом сообщает Polskie Radio24.
Он отметил, что сейчас идет психологическая война, которая оказывает давление на западную Европу.
"Я считаю, что главный план России - достичь поставленной цели без привлечения военной силы. В конце концов РФ готова к таким мерам, если увидит слабость Запада. Но если и без них она сможет достичь своей цели, она обязательно к этому будет стремиться", - подчеркнул Пшидач.
По его словам, "хотя существует реальная угроза проведения такой операции на границе", Россия сначала проверяет потенциальную реакцию западного мира, распространяя разные теории.
"Москва смотрит, как отреагирует мир - испугается ли, отреагируют ли люди, поддержат ли ее решение граждане в своей стране", - добавил он.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
- Позже немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которое будет разворачиваться в три фазы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.46
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.06
- Актуальное
- Важное