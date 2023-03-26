Об этом информирует в твиттере представитель министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина.

"Решение Владимира Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и средства его доставки еще больше усиливает напряжение, связанное с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг к втягиванию Беларуси в винтики российской военной машины", - пишет спикер польского дипломатического ведомства.

Ясина подчеркнул, что это создает риски в сфере нераспространения ядерного оружия.

"Действия России подтверждают легитимность и важность политики сдерживания НАТО, в которой участвует Польша", - добавил спикер польского МИД.