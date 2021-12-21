МИД полностью оцифрует политику экономической дипломатии: Кулеба представил онлайн-платформу NAZOVNI
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил цифровую платформу МИД NAZOVNI, благодаря которой украинские компании получат доступ к новым возможностям на иностранных рынках
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Что такое NAZOVNI? Это понятная бизнесу система урегулирования отношений с клиентами СRN. Мы пытаемся говорить на языке бизнеса, чтобы предлагать им удобные форматы. С внедрением системы NAZOVNI МИД полностью оцифрует целую политику - экономическую дипломатию. Это первая политика, которая будет отдана цифровизации", – сказал он.
По словам Кулебы, NAZOVNI – это открытая онлайн-платформа, предлагающая консультации для каждого бизнеса и личного менеджера, по сути сотрудника посольства в соответствующей стране. МИД будет сопровождать украинского экспортера на каждом этапе от представления им документов и заключения контрактов на поставку продукции.
Кулеба отметил, что пока такого массового явления, как украинский экспортер, еще не существует.
Представитель бизнеса сможет заходить на веб-ресурс по ссылке и заполнять анкету. Дипломаты будут определять степень готовности для экспорта, потенциальный рынок или потенциал желаемого рынка, выберут модель работы, а затем будут готовить план действий и проводить экспортера по всем этапам.
Система будет автоматически отправлять информацию в соответствующие посольства, а собственный кабинет будут иметь как экспортеры, так и дипломаты.
- Напомним, 20 декабря Министерство иностранных дел Украины и музыкальное онлайн-медиа СЛУХ запустили официальную страницу Украины на стриминговой платформе Spotify.
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