Об этом он заявил во время Крымской платформы, сообщает корреспондентка Еспресо.

В Загребе начался Первый парламентский саммит Международной Крымской платформы. Накануне были организованы дискуссии, касающиеся оккупированного крымского полуострова, в ходе которых выступил Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич. Там он рассказал о расследовании преступлений Российской Федерации в мире.

"Многие из наших международных партнеров помогают проводить расследование. Международные прокуроры приезжали в Изюм и Бучу. Есть общая группа следователей вместе с Эстонией, Латвией, Словакией, Литвой, Румынией и другими государствами. Важно также сказать, что Прокуратура международного суда впервые за много лет присоединилась к такой работе", - сказал он.

Кориневич отметил, что сбор данных для расследования завершен, и началось непосредственное "обеспечение справедливости".

"Мы знаем, насколько важно провести правильное полевое расследование с точки зрения прокуратуры международного суда. Мы надеемся, очень скоро будут определенные решения и ордера на арест преступников, которые привели к массовым преступлениям на территории Украины", - заявил посол.

По словам Антона Кориневича, украинский парламент тоже активно работает, чтобы обеспечить эффективность и эффективность работы Генеральной прокуратуры и прокуратуры Международного уголовного суда.

"Имеем отдельный раздел в уголовно-процессуальном праве Украины относительно сотрудничества с международным судом. Поэтому мы в международном уголовном суде приложим все силы, чтобы осудить преступные действия РФ. Мы уже имеем около 25 интервенций со стороны других правительств относительно того, чтобы привлечь Российскую Федерацию в ответственности за многочисленные манипуляции и злоупотребления в отношении концепции геноцида", - говорит он.

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