МИД ожидает от международного суда первых ордеров на арест для виновных в массовых преступлениях в Украине, - Антон Кориневич
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич отметил, что сбор данных по расследованию преступлений РФ завершен
Об этом он заявил во время Крымской платформы, сообщает корреспондентка Еспресо.
В Загребе начался Первый парламентский саммит Международной Крымской платформы. Накануне были организованы дискуссии, касающиеся оккупированного крымского полуострова, в ходе которых выступил Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич. Там он рассказал о расследовании преступлений Российской Федерации в мире.
"Многие из наших международных партнеров помогают проводить расследование. Международные прокуроры приезжали в Изюм и Бучу. Есть общая группа следователей вместе с Эстонией, Латвией, Словакией, Литвой, Румынией и другими государствами. Важно также сказать, что Прокуратура международного суда впервые за много лет присоединилась к такой работе", - сказал он.
Кориневич отметил, что сбор данных для расследования завершен, и началось непосредственное "обеспечение справедливости".
"Мы знаем, насколько важно провести правильное полевое расследование с точки зрения прокуратуры международного суда. Мы надеемся, очень скоро будут определенные решения и ордера на арест преступников, которые привели к массовым преступлениям на территории Украины", - заявил посол.
По словам Антона Кориневича, украинский парламент тоже активно работает, чтобы обеспечить эффективность и эффективность работы Генеральной прокуратуры и прокуратуры Международного уголовного суда.
"Имеем отдельный раздел в уголовно-процессуальном праве Украины относительно сотрудничества с международным судом. Поэтому мы в международном уголовном суде приложим все силы, чтобы осудить преступные действия РФ. Мы уже имеем около 25 интервенций со стороны других правительств относительно того, чтобы привлечь Российскую Федерацию в ответственности за многочисленные манипуляции и злоупотребления в отношении концепции геноцида", - говорит он.
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